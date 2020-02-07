Медиаюрист Института массовой информации Али Сафаров поймал украинских чиновников на лжи о том, что якобы в законодательстве нет процедур реагирования на дезинформацию.

Об этом идет речь в его статье, размещенной на сайте ИМИ.

Медаиюрист отмечает, что в последнее время чиновники активно разрабатывают законопроектов, направленных якобы на предотвращение распространения дезинформации в украинском обществе и обеспечение безопасности общества от ложных решений, принятых вследствие распространения такой информации. Свою позицию они обосновывают тем, что якобы на данный момент процедур реагирования на распространения дезинформации нет. Однако это, утверждает Сафаров, и есть пример дезинформации.

“Чиновники обосновывают такую разработку тем, что якобы в действующем законодательстве Украины нет процедур реагирования на распространение дезинформации. Однако такое утверждение со стороны должностных лиц является как раз примером дезинформации, то есть неполной информации по общественно важным вопросам, распространение которой может привести к ошибочным решениям. На самом деле действующее законодательство Украины предусматривает реагирования на распространение дезинформации, просто не использует самого слова “дезинформация”. Однако в законодательстве прописаны процедуры реагирования на распространение ложной и недостоверной информации”, — пишет медиаюрист.

Кроме того, Сафаров подчеркивает, что реагирование на такие случае разделено на три уровня в зависимости от степени общественной опасности.

Гражданско-правовая ответственность за распространение дезинформации

Согласно части четвертой статьи 32 Конституции Украины, каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение материального и морального ущерба, нанесенного сбором, хранением, использованием и распространением такой недостоверной информации. Более подробно процедура описана в Гражданском кодексе Украины, Законе Украины “Об информации” и других документах.

Так ст. 278 Гражданского кодекса Украины предоставляет суду право запретить распространение такой вредной информации в газете, книге, кинофильме, телепередаче и т.п., запретить (прекратить) их распространение до устранению этого нарушения, а если устранение нарушения невозможно — изъять тираж газеты, книги и т.п. для его уничтожения.

“Эта процедура реагирования касается любого способа распространения информации, независимо от того, распространяется она через зарегистрированное СМИ или в интернете с помощью соцсетей и тому подобное”, — подчеркнул медиаюрист.

Административная ответственность за распространение дезинформации

Прежде всего это касается телевидения и радиовещания, по которым существуют специальные процедуры государственного контроля, выписанные в Законе Украины “О телевидении и радиовещании”. В частности, статья 7 этого закона содержит для телерадиоорганизаций ряд ограничений в деятельности.

Например, для телерадиоорганизаций запрещено распространение охраняемой законом информации, призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины или развязыванию войны, пропаганда войны, разжигание ненависти, демонстрация насилия и программ, где предлагаются услуги по гаданию или нетрадиционной медицине и др.

Помимо этого, Законом Украины “О кинематографии” запрещена трансляция телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины. Запрещается и показ фильмов, телепередач, где участвует лицо, внесенное в перечень таких, что создают угрозу нацбезопасности.

Согласно закону, за распространение такой информации Национальный совет может применять к телерадиоорганизации или провайдеру программной услуги следующие санкции:

объявления предупреждения;

взыскания штрафа;

аннулирования лицензии на основании решения суда по иску Национального совета.

Помимо этого, за распространение призывов к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя или территориальной целостности Украины, пропаганду войны, разжигание ненависти, распространение порнографии, популяризацию коммунистического и нацистского тоталитарных режимов или пропаганду государства-агрессора, оправдывание оккупации украинских территорий и распространение информации, вредящей чьей-либо репутации, и др. административная ответственность предусмотрена и для печатных СМИ. В частности, согласно Закону Украины “О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине”, суд вправе запретить выпуск печатного издания.

Также к административной ответственности можно привлечь и персонально журналиста или блогера, если он занимается распространением слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, независимо от способа такого распространения (устно, через соцсети в интернете, с помощью развешивания информации в общественных местах и ​​т.п.). Согласно статье 173-1 КоАП такие действия приводят к наложение штрафа от 170 до 255 гривен или исправительным работам на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка.

Уголовная ответственность за распространение дезинформации

Уголовная ответственность предусмотрена за распространение информации (независимо от ее правдивости или ложности), которая несет цель причинения вреда обществу в целом.

В частности, Уголовный кодекс Украины устанавливает ответственность физических лиц за:

публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий (ст. 109 УК);

заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или остальные действия, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями (ст. 250);

нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УК);

разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 168),

разглашение коммерческой или банковской тайны (ст. 232).

По мнению медиаюриста, этих средств реагирования достаточно, чтобы бороться с дезинформацией как с явлением.

“Таким образом, имеющееся по состоянию на начало февраля 2020 законодательство Украины уже предусматривает все необходимые и достаточные средства реагирования со стороны государственных органов на распространение дезинформации как явления, без создания дополнительных надзорных органов, без создания дополнительных организаций, финансируемых из государственного бюджета, без создания дополнительных ограничений для свободы слова в Украине. То, что часто уполномоченные государством должностные лица не используют предусмотренных законом правовых механизмов не решится принятием нового закона. Эта проблема может быть решена только через обучение соответствующих должностных лиц и привлечения их к ответственности за бездействие в случаях, когда они были обязаны принять определенные меры”, — подытожил Сафаров.

Напомним, ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры. А глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.