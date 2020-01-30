Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) считает, что предлагаемый Кабинетом Министров Украины законопроект о дезинформации может "представлять угрозу для свободы прессы".

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте организации. Текст заявления также опубликовал Институт массовой информации (ИМИ).

Речь идет о законопроекте “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации”.

В RSF напоминают, что законопроект уже спровоцировал “шквал критики”, а представители СМИ призывали от него отказаться и “вернуться к стадии разработки”.

“Проблема дезинформации влияет на качество информации в Украине, поэтому “Репортеры” осознают необходимость регулирования информационно-коммуникационного пространства для обеспечения доступа каждого гражданина к независимой и достоверной информации. Однако в своем нынешнем виде законопроект может оказаться неэффективным или даже контрпродуктивным, потенциально серьезно посягать на свободу мысли и высказывания и представлять угрозу для свободы прессы“, – подчеркивается в заявлении.

В связи с этим в RSF дали ряд рекомендаций, направленных на видоизменение и усовершенствование закона:

1. Законопроект вводит уголовную ответственность за распространение дезинформации. “Репортеры без границ” обеспокоены использованием термина “дезинформация”, который может “вызывать чрезмерное давление на журналистов и нарушать их право на свободу слова”.

В связи с этим в RSF рекомендуют “сузить сферу действия законопроекта таким образом, чтобы юридическая ответственность могла применяться только в случае доказательства в суде, что информация была умышленно сфабрикована, что она имела целью ввести в заблуждение или манипулировать общественным мнением и что она была массово распространена именно с этой целью”.

Также рекомендуется удалить упоминания о лишении свободы за правонарушения, касающиеся дезинформации.

2. В законопроекте прописано, что “распространителям информации” (пользователям социальных сетей) разрешено публиковать только достоверную информацию. “Репортеры без границ” отмечают, что такое обязательство “позволяет привлечь к суду и наказать любого, кто просто делится контентом, который власти расценивают как дезинформацию”.

“Обязательства распространять достоверную информацию и проверять правдивость информации относятся к ответственности журналистов и не являются юридической ответственностью граждан. Никто не может отвечать по закону за неумышленное распространение фейка, неточной или ложной информации. “Репортеры” призывают украинскую власть удалить категорию “распространитель информации”, – говорится в заявлении.

3. В законопроекте предусмотрено появление “нового органа” – уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на сообщения о распространении контента с признаками дезинформации и принимать меры для его удаления. “Репортеры без границ” выразили обеспокоенность отсутствием информации о роли и полномочий данного субъекта.

“Этот орган получит полномочия оценивать правдивость контента. В нынешнем виде законопроект предоставляет властям чрезмерные полномочия… “Репортеры без границ” призывают украинскую власть предложить дополнительные меры, чтобы исключить посягательство на свободу слова и взглядов со стороны этого органа. Только судья должен иметь возможность принимать решения, ограничивающие право на свободу слова и информацию”, – отмечается в заявлении.

4. По мнению RSF, вместо того, чтобы давать одному органу полномочия принимать решения относительно любого контента, закон должен обязать медийные платформы, занимающиеся агрегацией и сортировкой информации, “активно бороться против языка ненависти, а также против сознательно манипулятивного контента”.

5. В большей ясности, по мнению RSF, нуждается и пункт о создании “Ассоциации профессиональных журналистов Украины”, которая “должна быть независимой”, но при этом будет формироваться государством. Только журналисты, являющиеся членами этой ассоциации, будут иметь статус “профессиональных журналистов”, все остальные будут считаться просто “журналистами”.

“Этот законопроект вводит возможность ограничения права реализовать свободу на информирование через введение очень жестких критериев получения пресс-карты. “Репортеры без границ” призывают украинские власти пересмотреть это положение и лучше поддерживать механизмы саморегуляции”, – подчеркивается в заявлении.

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6. Еще одним положением законопроекта, которое было критически оценено “Репортерами без границ”, является идея введения “индекса доверия” для СМИ. Он будет присваиваться согласно критериям, которые определит государственный уполномоченный.

“Репортеры” выражают обеспокоенность, что такой индекс может привести… к определенным формам цензуры и произвольной дискриминации. Вместо того, чтобы создавать классификацию медиа, “Репортеры” рекомендуют украинской власти продвигать механизмы саморегулирования, которые способствуют соблюдению профессиональных норм и этики”, – указано в заявлении.