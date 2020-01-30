Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Китайские органы здравоохранения заявили, что по состоянию на 29 января в стране подтверждено 7 711 случаев заболевания коронавирусом nCoV 2019. Есть подтвержденный случай в Тибете.
Инфекция также распространились по меньшей мере и на 16 других стран.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберется в четверг, чтобы обсудить, является ли вирус глобальной чрезвычайной ситуацией.
“В последние несколько дней нас беспокоит развитие вируса, особенно в некоторых странах и передача от человека человеку”, – заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, имея ввиду Германию, Вьетнам и Японию.
Факты о nCoV 2019:
- 31 декабря 2019 года. Китай предупреждает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о распространении пневмонии в Ухане.
- 1 января 2020 года – Рынок морепродуктов/животных, предположительно находящийся в центре вспышки, закрывают.
- 9 января – ВОЗ заявляет, что инфекция вызвана новым типом коронавируса.
- 10 января – Китай делится генетическим кодом нового вируса.
- 11 января – ученые начинают работать над вакциной – и первая смерть подтверждена.
- 13 января – вирус впервые распространяется за границу, случай в Таиланде.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
- По информации министерства охраны здоровья, по состоянию на 26 января в Украине еще не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом nCoV 2019.
- 28 января сообщалось, что до конца текущей недели, или в начале следующей, Украина получит специальные тест-системы, которые будут способствовать диагностике возможного заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV.