Число погибших от коронавируса возросло до 170 человек.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Китайские органы здравоохранения заявили, что по состоянию на 29 января в стране подтверждено 7 711 случаев заболевания коронавирусом nCoV 2019. Есть подтвержденный случай в Тибете.

Инфекция также распространились по меньшей мере и на 16 других стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберется в четверг, чтобы обсудить, является ли вирус глобальной чрезвычайной ситуацией.

“В последние несколько дней нас беспокоит развитие вируса, особенно в некоторых странах и передача от человека человеку”, – заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, имея ввиду Германию, Вьетнам и Японию.

Факты о nCoV 2019:

31 декабря 2019 года. Китай предупреждает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о распространении пневмонии в Ухане.

1 января 2020 года – Рынок морепродуктов/животных, предположительно находящийся в центре вспышки, закрывают.

9 января – ВОЗ заявляет, что инфекция вызвана новым типом коронавируса.

10 января – Китай делится генетическим кодом нового вируса.

11 января – ученые начинают работать над вакциной – и первая смерть подтверждена.

13 января – вирус впервые распространяется за границу, случай в Таиланде.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.