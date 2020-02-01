25-летний депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Брагарь начал "войну" с волонтерами из-за их отказа смотреть российский сериал и посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

#Буквы рассказывают, что известно об одиозном “слуге народа”.

Биография

Брагарь Евгений родился 30 мая 1994 года в городе Киев. По образованию он историк. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. А на момент выборов в парламент 2019 года он был аспирантом этого же вуза.

Официально до выборов Евгений нигде не работал, лишь проходил стажировку в комитете Верховной Рады по вопросам иностранных дел. На выборах президента Украины в 2019 году тогда еще будущий нардеп был членом ОИК № 13 (Винницкая область) от Владимира Зеленского.

Сейчас Брагарь является заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, который возглавляет Нестор Шуфрич, а также руководителем группы по межпарламентским связям с Алжиром и Вьетнамом.

О семейном положении нардепа информации в открытых источниках нет.

Состояние

В декларации нардепа указано, что он владеет квартирой площадью 50,8 квадратных метров в Киеве. Квартира является общей собственностью Брагарь Евгения и Брагарь Татьяны.

В доходах он зарегистрировал 53 000 грн стипендии, которую получал от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также 152 гривны процентов от “ПриватБанка”. Кроме того, наличными Брагарь зарегистрировал 55 647 грн.

Скандалы

“Война” с волонтерами

В понедельник водитель автобуса из Луцка в Киев высадил в ночное время посреди трассы двух девушек-волонтеров Ярину Черногуз и Анастасию Конфедерат. Это произошло после того, как они попросили водителя выключить русскоязычный сериал, который был включен в автобусе.

Девушки возвращались с похорон погибшего в зоне ООС Николая Сорочука. Компания-перевозчик публично принесла девушкам извинения, вернула средства, потраченные ими на билеты, а также применила санкции к водителю — его решили уволить.

На этом инцидент мог быть исчерпан, однако народный депутат от фракции партии “Слуга народа”, замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь заявил, что эта ситуация является проявлением “культурной нетерпимости”, а также сообщил, что обеспокоен будущим уволенного водителя и хочет написать на девушек заявление в полицию.

Несмотря на шквал критики как со стороны общественности, так и со стороны коллег Брагаря, народный депутат все же обратился в полицию.

Советы от Брагаря

Соцсети ”взорвались” после совета нардепа пенсионерке. Так, на вопрос Любови Павловны с Аджамки (Кировоградская область), как платить за коммунальные услуги, если у нее пенсия 2000 гривен, Брагарь предложил ей продать собаку.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество. […] Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народа» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку Опубликовано Букви Суббота, 1 февраля 2020 г.

Позже он попытался объяснить свои слова и извиниться.

Брагарь отметил, что в политике он новый человек и еще “не научился отвечать на чувствительные вопросы”.

“Мне очень жаль, что мои высказывания на “112 канале” по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий – очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан”, – написал он на своей странице в Facebook.