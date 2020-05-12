Дело Гандзюк: под домом Зеленского устроили пикет

Сегодня с утра, 12 мая, под дом, где живет Президент Украины Владимир Зеленский, пришли активисты, заявляя, что он несет персональную ответственность за слив дела Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook написал волонтер и активист Роман Синицын.

По его словам, Зеленский наступает на те же грабли, что и Президент Петр Порошенко.

“Мы дали достаточно времени, чтобы размотать это дело и выполнить обещания”, – сказал активист.

Опубліковано Roman Sinicyn Понеділок, 11 травня 2020 р.

Фото: Роман Синицын

Напомним, в ноябре 2019 года Владимир Зеленский у себя в Facebook написал: “Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю”.

Напомним, чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло спустя три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.