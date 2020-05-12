Covid-19 Украина

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Дело Гандзюк: под домом Зеленского устроили пикет

Сегодня с утра, 12 мая, под дом, где живет Президент Украины Владимир Зеленский, пришли активисты, заявляя, что он несет персональную ответственность за слив дела Екатерины Гандзюк.

Вторник, 12 мая 2020, 09:40

Об этом в Facebook написал волонтер и активист Роман Синицын.

По его словам, Зеленский наступает на те же грабли, что и Президент Петр Порошенко.

“Мы дали достаточно времени, чтобы размотать это дело и выполнить обещания”, – сказал активист.

 

Опубліковано Roman Sinicyn Понеділок, 11 травня 2020 р.

Фото: Роман Синицын

Напомним, в ноябре 2019 года Владимир Зеленский у себя в Facebook написал: “Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю”.

Напомним, чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло спустя три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.

В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам.

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому — помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.

4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину — помощнику депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Отмечалось, что Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск. Он был задержан на территории Болгарии в январе 2020 года и впоследствии арестован на 40 суток. 22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. 16 марта он был экстрадирован.

Теги: активисты, вбивство, Владимир Зеленский, Володимир Зеленський, убийство, Екатерина Гандзюк

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