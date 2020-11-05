4 ноября глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что жена Андрея Мартыненко - владельца компании "Алтаюр", которой принадлежат серверы НАПК для хранения электронных деклараций чиновников, - работает в Конституционном суде Украины.

Об этом глава НАПК сказал в эфире программы “Мокрик По Живом”.

По словам Новикова, в НАПК об этом узнали только после скандального решения КСУ о закрытии публичного доступа к декларациям топ-чиновников.

“После решения Конституционного суда о чем мы узнали ㅡ жена владельца ООО “Алтаюр” работает в Конституционном суде. Каким консультантом. Буквально выяснили вот вчера это”, ㅡ сказал он.

Новиков также отметил, что скандальное решение КС может быть связано с этим.

Однако в Конституционном суде опровергли обвинения и обвинили главу НАПК во лжи. В КС уверяют, что в НАПК знали о месте работы жены владельца ООО “Алтаюр”. Более того, женщина работает там уже более 10 лет.

“На момент заключения в 2017 году договора аренды серверов с ООО” Алтаюр” Национальному агентству по предотвращения коррупции было известно, что жена владельца общества Андрея Мартыненко Анна Мартыненко более 10 лет является сотрудницей Конституционного Суда Украины и занимает должность главного консультанта отдела юридического сопровождения рассмотрения конституционных жалоб управления обработки конституционных жалоб Правового департамента Секретариата КСУ. С апреля 2020 году она находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет”, – сообщили в КСУ.

Однако в 2017 году при заключении договора у НАПК не было никаких беспокойств по поводу места работы жены Мартыненко.

Как сообщалось, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований “,” О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.

Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.