Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.

Об этом он заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания Правительства.

“Сегодня мы отреагировали на информацию об эпидемии коронавируса. Мы сегодня приняли решение о четком плане действий. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней активно коммуницируем со Всемирной организацией здравоохранения, обмениваемся информацией, чтобы контролировать текущую ситуацию”, – рассказал премьер.

Он подчеркнул, что на территории Украины данный вирус сейчас не зафиксирован, в связи с чем украинцам не стоить паниковать.

“По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины”, – подчеркнул Гончарук.

Кроме того, он анонсировал совещание относительно распространения нового коронавируса.

“Сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, осуществляющими контроль на границе, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Я говорю о Пограничной, Таможенной службе, органах санитарно-эпидемилогического направления”, – рассказал Гончарук.

(На видео – с 2:15)