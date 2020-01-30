Компания Google временно закроет все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает издание The Verge.

Хотя Google не использует многие из своих самых популярных веб-сервисов в Китае из-за исторической напряженности с китайским правительством, у компании есть четыре официальных офиса в стране. В основном в них работают группы разработчиков, отвечающие за такие устройства, как телефоны Pixel и колонки Google Home. Они обеспечивают взаимодействие с китайскими поставщиками и фабриками по производству.

В ближайшее время Google планирует закрыть свои офисы в соответствии с указаниями правительства, связанными с эпидемией нового коронавируса. Также компания ввела временные ограничения на командировки для полетов в континентальный Китай и Гонконг.

Google также рекомендовала сотрудникам, находящимся в настоящее время в Китае, и сотрудников, чьи ближайшие родственники возвращаются из этой страны, как можно скорее возвращаются домой и работать на дому в течение не менее 14 дней с даты отъезда.

Ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что из-за вспышки коронавируса компания начала ограничивать поездки сотрудников в Китай, а также закрыла один магазин в этой стране и сократила часы работы других розничных магазинов.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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