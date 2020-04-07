Об этом шла речь в видеообращении министра, опубликованном в Telegram.

Глава Министерства охраны здоровья отметил, что понимает негодование граждан, связанное с карантином, но говорить о его отмене пока, по его словам, рано.

“С начала неделе в Украине действует усиленный режим карантина. Многим из вас это не нравится. По этому поводу в социальных сетях часто встречаются негативные комментарии. Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем — не дай Бог — заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано”, — сказал Степанов.

Напомним, в Украине 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.

Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости. Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.