Ермак заявил, что Украина получит вакцину Pfizer в ближайшие недели

Американскую вакцину от коронавируса компании Pfizer доставят в Украину уже в ближайшие недели.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии “Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021”.

В частности, Ермак отметил, что Украина ожидает более мощную помощь

Европейского союза и надеется, что такая поддержка будет оказана.

“С февраля началась вакцинация вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели”, – отметил Ермак и добавил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.

Глава ОП уточнил, что ситуация с вакцинацией в Украине контролируема.