Ермак заявил, что Украина получит вакцину Pfizer в ближайшие недели

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии “Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021”.
В частности, Ермак отметил, что Украина ожидает более мощную помощь
Европейского союза и надеется, что такая поддержка будет оказана.
“С февраля началась вакцинация вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели”, – отметил Ермак и добавил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.
Глава ОП уточнил, что ситуация с вакцинацией в Украине контролируема.
Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.
- В понедельник, 22 февраля, Украина официально разрешила вакцину от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer для экстренного медицинского применения.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.