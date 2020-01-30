Шведская компания IKEA временно закрывает все свои магазины в Китае из-за вспышки смертельного коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В общей сложности будут закрыты 30 магазинов.

Такое решение последовало за более ранним сообщением мебельного ритейлера о закрытии половины магазинов IKEA и сокращении рабочих часов.

В IKEA намерены внимательно следить за ситуацией и действовать в соответствии с рекомендациями местных властей по мере развития ситуации, сообщает американский телеканал CNN.

“IKEA China постоянно и пристально следит за эпидемической ситуацией с коронавирусом 2019 n-CoV. IKEA всегда заботится о здоровье и безопасности наших клиентов и сотрудников”, – говорится в заявлении.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, число погибших от коронавируса возросло до 170 человек. В Китае подтверждено 7 711 случаев заболевания. Инфекция также распространились по меньшей мере и на 16 других стран.

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