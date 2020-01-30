Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В общей сложности будут закрыты 30 магазинов.

Такое решение последовало за более ранним сообщением мебельного ритейлера о закрытии половины магазинов IKEA и сокращении рабочих часов.

В IKEA намерены внимательно следить за ситуацией и действовать в соответствии с рекомендациями местных властей по мере развития ситуации, сообщает американский телеканал CNN.

“IKEA China постоянно и пристально следит за эпидемической ситуацией с коронавирусом 2019 n-CoV. IKEA всегда заботится о здоровье и безопасности наших клиентов и сотрудников”, – говорится в заявлении.

Фото: Ma Jian/VCG via Getty Images

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, число погибших от коронавируса возросло до 170 человек. В Китае подтверждено 7 711 случаев заболевания. Инфекция также распространились по меньшей мере и на 16 других стран.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

  • Ранее сообщалось, что компания Google временно закроет все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за вспышки коронавируса.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.
  • В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев по возможности отложить поездки в Китай.