Президент США Дональд Трамп, который недавно заразился коронавирусом, покинул больницу и проехал на машине перед сторонниками.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

В авто с Трампом было еще как минимум два человека, все они были в масках. Глава Белого дома махал рукой людям, собравшимся у больницы Уолтера Рида.

Врачи раскритиковали поведение Трампа. В частности, его лечащий врач, доктор Джеймс Филлипс, заявил, что это безумие – подвергать риску жизни людей ради политического театра. По его словам, люди, находившиеся в машине с американским президентом, будут помещены на четырнадцатидневный карантин.