Об этом сообщает телеканал NBC News.
В авто с Трампом было еще как минимум два человека, все они были в масках. Глава Белого дома махал рукой людям, собравшимся у больницы Уолтера Рида.
Врачи раскритиковали поведение Трампа. В частности, его лечащий врач, доктор Джеймс Филлипс, заявил, что это безумие – подвергать риску жизни людей ради политического театра. По его словам, люди, находившиеся в машине с американским президентом, будут помещены на четырнадцатидневный карантин.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.
- Дональд Трамп не передал власть вице-президенту США Майку Пенсу, несмотря на то, что находится в госпитале из-за заражения коронавирусом.
- Американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который борется с COVID-19.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.