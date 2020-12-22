Covid-19 Украина

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Иран передал Украине финальный отчет о катастрофу МАУ

Организация гражданской авиации Ирана сформировала финальный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном. Специалисты обнаружили, что самолет был поражен зенитной ракетой.

Вторник, 22 декабря 2020, 17:37

Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла из-за человеческой ошибки, а не умышленно.

Все материалы переданы представителям Украины, а также представителям всех государств, граждане которых погибли во время катастрофы. Отчет обсудили в формате видеоконференции. Участники вебинара также провели ряд бесед по техническому отчету.

“Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки”, – говорится в сообщении.

Катастрофа самолета МАУ

Напомним, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.

В июле во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

  • 19 октября в Тегеране стартовал второй раунд переговоров о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.
  • По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
  • 21 октябре стало известно, что в течение недели украинское следствие должно получить подробную информацию о результатах расследования авиакатастрофы.
Теги: Иран, самолет, МАУ

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