Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан вимагають від Ірану компенсацій за збитий літак українських авіаліній.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС“.

Уточнюється, що вимоги про компенсації висунув міністр закордонних справ Канади Франсуа–Філіп Шампань після зустрічі в Лондоні представників держав, чиї громадяни загинули в результаті катастрофи літака українських авіаліній в Ірані.

“Іран повинен виплатити компенсації“, – заявив він.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.

9 січня американська розвідка повідомила, що літак міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.