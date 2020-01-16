Про це повідомляє російське агентство “ТАСС“.
Уточнюється, що вимоги про компенсації висунув міністр закордонних справ Канади Франсуа–Філіп Шампань після зустрічі в Лондоні представників держав, чиї громадяни загинули в результаті катастрофи літака українських авіаліній в Ірані.
“Іран повинен виплатити компенсації“, – заявив він.
Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
9 січня американська розвідка повідомила, що літак міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ.
- 11 січня в Ірані визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою.
- У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.