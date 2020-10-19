Сегодня, 19 октября, в столице Ирана Тегеране стороны Украины и Ирана продолжили переговоры по поводу авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" PS752, которая произошла 8 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Во главе украинской делегации – заместитель главы министра иностранных дел Евгений Енин. По его словам, цель украинской стороны – узнать все подробности катастрофы. Сейчас рассматриваются разные версии трагедии: как человеческая ошибка, так и просчет системы организации полетов.

“Для этого два дня [в Тегеране] будут работать три рабочие группы: это – авиационные эксперты, следователи прокуроры, а также военные”, – отметил глава украинской делегации.

Кроме того, стороны обсудят ход расследования, а также авиационное, военное и криминальное сотрудничество.