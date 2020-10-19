Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Во главе украинской делегации – заместитель главы министра иностранных дел Евгений Енин. По его словам, цель украинской стороны – узнать все подробности катастрофы. Сейчас рассматриваются разные версии трагедии: как человеческая ошибка, так и просчет системы организации полетов.
“Для этого два дня [в Тегеране] будут работать три рабочие группы: это – авиационные эксперты, следователи прокуроры, а также военные”, – отметил глава украинской делегации.
Кроме того, стороны обсудят ход расследования, а также авиационное, военное и криминальное сотрудничество.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.