Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран отправит во Францию для экспертизы "черный ящик" пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирану.

Иранский дипломат в телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом шампанское отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, а реализуют его в ближайшее время.

Министр иностранных дел Зариф также уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также выплате компенсации за украинский лайнер.

Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Иран продолжает заниматься этим вопросом.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.