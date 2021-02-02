Фигурант уголовного производства касательно ОАСК, глава суда Павел Вовк продолжает игнорировать вызовы в НАБУ и судебные заседания в его отношении. Детективам пришлось зачитывать ходатайство о его отстранении пока он едет в лифте, а о вызове в суд — идя за ним по улице.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как известно, глава Окружного административного суда Киева подозревается в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч.2 ст. 344 УК). В октябре 2020 детективы НАБУ вручили главе ОАСК ходатайство об избрании меры пресечения. С тех пор он игнорирует вызовы в НАБУ и ВАКС и дважды был объявлен в розыск.

В декабре 2020 года детективы НАБУ прочитали Вовку вслух текст повестки в суд и передали документ подозреваемому, а тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил.

Таким же образом детективы поступили и на этот раз, но теперь с ходатайством об отстранении Вовка с должности главы суда. Детективы зачитали судье текст ходатайства вслух, поймав его в лифте. Однако получать ходатайство Вовк отказался, утверждая, что он не является подозреваемым по этому делу.

Так же детективы сообщили Вовку о том, что в среду, 3 февраля, его вызывают в ВАКС, где ему будут выбирать меру пресечения (обвинение ходатайствовало о залоге). Для этого детективам пришлось ходить за Вовком по улицам.

НАБУ информирует, что направило генпрокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств к Высшему совету правосудия по поводу получения разрешения на задержание фигурантов дела ОАСК.

В свою очередь Венедиктова документы не рассматривает, что, по мнению НАБУ, “подкрепляет правовой нигилизм со стороны подозреваемых, свидетелем которого является все общество”.

Дело ОАСК

17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.

Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.

Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений.

Позже Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.

11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).

12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.