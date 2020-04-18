В нынешнем году лесные пожары, которые, в частности, бушуют в Киевской и Житомирской областях Украины, приобрели таких масштабов вследствие изменений климата и аномально теплой зимы.

Об этом рассказал в комментарии #Буквам украинский ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, из-за того, что зимой не было снега, почва сейчас очень сухая, что только способствует распространению огня.

“В этом году дали о себе знать глобальные изменения климата. Дело в том, что уже настолько потеплело, что изменения климата начали отражаться не только на Арктике и Антарктике, но они уже стали заметны и в нашей климатической зоне. Вспомните прошедшую зиму. Даже формально, с метеорологической точки зрения, в этом году в Украине зима не начиналась. То есть тот температурный режим, который характерен для зимнего периода, просто не наблюдался. У нас осень плавно перешла в весну. Не было вообще снега. А дождей было очень мало. А базово все наши экосистемы тысячелетиями привыкли к тому, что зимой выпадает большой покров снега, а весной он тает и насыщает почву водой. Именно на этом базируется и водоснабжение рек нашей климатической зоны, и грунтовые воды. А в этом году их практически не поступило. Почва сейчас очень сухая. И поэтому те пожары, которые ежегодно действительно очень вредны для мелкой фауны и неустойчивой к огню флоры, в этом году стали настолько масштабными“, – подчеркнул Дикий.

Он также прокомментировал возникновение сильного смога в Киеве.

“Что касается именно Киева. Просто масштаб пожаров стал достаточно большим, чтобы мелкие сгоревшие частицы поднимались достаточно высоко в атмосферу. А дальше все зависит от розы ветров. Если ветер дует в сторону Киева, то задыхаются киевляне. Ветер повернет – будет задыхаться, например, Житомир или Чернигов”, – отметил Дикий.

Он уточнил, что поскольку пожары еще не потушены, “они пока что дают достаточное количество гари”, чтобы это ощущали жители столицы.

“Но время от времени ветер поворачивает от Киева, и киевляне успевают немного перевести дух”, – добавил ученый.

Дикий также рассказал, что из-за распространенной в Украине привычки жечь траву, кусты и камыши страдают в первую очередь животные.

“Привычка очень вредная сама по себе. Каждый год от поджогов погибают десятки тысяч птиц, ежей, ужей, лягушек и так далее. Это на самом деле один из самых больших стрессов для флоры и фауны”, – сообщил он

По словам Дикого, в мире существуют природные экосистемы, “которые уже тысячелетиями привыкли к обновлению через огонь”, но это “абсолютно не в нашей климатической зоне”. Такое обновление наблюдается в ряде типов кустарниковых экосистем средиземноморского климата.

Ученый также подчеркнул, что масштаб выгорания лесов в Украине уже такой, “что на их восстановления уйдут десятилетия”.

“В этом смысле уже можно говорить об экологическом бедствии”, – заявил он.