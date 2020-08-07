Кабинет Министров Украины с субботы, 8 августа, переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Правительства.

В частности, теперь несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для усиления контроля над эпидемической ситуацией.

“Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 1453 человека. Больше всего новых случаев – в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня Правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране”, – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Завтра же, 8 августа, планируется провести внеочередное заседание Кабинета Министров, на котором должны быть рассмотрены вопросы ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в различных регионах страны.

В частности, будет обсуждаться вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где “может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19”.