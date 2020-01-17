Об этом сообщает “Голос Америки”.

“В качестве первого шага правительство предоставит гражданам или постоянным жителям Канады 25 тысяч долларов (канадских – Ред.) за каждую жертву, на затраты с организации похорон и переездов”, – сказал он.

По словам Трюдо, в данный момент страна все еще ожидает компенсаций семьям погибших от Ирана.

“Это уникальная и беспрецедентная ситуация, которая возникла из-за международных санкций, наложенных на Иран и трудностей, которые они несут для этих семей. Я четко хочу заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсации этим семьям. Но я встречался с ними и они не могут ждать неделями, им нужна поддержка сейчас”, – заявил премьер

В то же время Трюдо подчеркнул, что полная сумма компенсаций, выплачиваемых в дальнейшем Ираном, пойдет непосредственно семьям погибших.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.