Об этом сообщает “Голос Америки”.
“В качестве первого шага правительство предоставит гражданам или постоянным жителям Канады 25 тысяч долларов (канадских – Ред.) за каждую жертву, на затраты с организации похорон и переездов”, – сказал он.
По словам Трюдо, в данный момент страна все еще ожидает компенсаций семьям погибших от Ирана.
“Это уникальная и беспрецедентная ситуация, которая возникла из-за международных санкций, наложенных на Иран и трудностей, которые они несут для этих семей. Я четко хочу заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсации этим семьям. Но я встречался с ними и они не могут ждать неделями, им нужна поддержка сейчас”, – заявил премьер
В то же время Трюдо подчеркнул, что полная сумма компенсаций, выплачиваемых в дальнейшем Ираном, пойдет непосредственно семьям погибших.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.