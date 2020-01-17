Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что государство выплатит по 25 тысяч канадских долларов семьям своих погибших при крушении украинского самолета граждан.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

“В качестве первого шага правительство предоставит гражданам или постоянным жителям Канады 25 тысяч долларов (канадских – Ред.) за каждую жертву, на затраты с организации похорон и переездов”, – сказал он.

По словам Трюдо, в данный момент страна все еще ожидает компенсаций семьям погибших от Ирана.

“Это уникальная и беспрецедентная ситуация, которая возникла из-за международных санкций, наложенных на Иран и трудностей, которые они несут для этих семей. Я четко хочу заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсации этим семьям. Но я встречался с ними и они не могут ждать неделями, им нужна поддержка сейчас”, – заявил премьер

В то же время Трюдо подчеркнул, что полная сумма компенсаций, выплачиваемых в дальнейшем Ираном, пойдет непосредственно семьям погибших.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.