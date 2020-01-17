Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
Таким образом он прокомментировал официальные заявлениям о “непреднамеренности ракетной атаки” на украинский лайнер.
“Что касается “непреднамеренности”, использования этого термина. Мы не исключаем ни одной из существующих версий. Теперь, с признанием иранской стороной вины, все версии сужаются в одну, главную. Но не единожды были случаи, когда заявление, которое было сделано публично, потом не было поддержано. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне, документом”, – подчеркнул Пристайко.
Он добавил, что для этого был проведен телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Ирана Хасаном Рухани.
“Мы требуем специального представителя. Мы будем все равно поднимать это в Совете безопасности ООН и фиксировать обязательства. Пройдем всю дорогу до конца, включая признание вины, компенсации людям и так далее”, – заверил глава МИД.
Пристайко уточнил, что Украина должна вести разговор о признании ответственности политической верхушки Ирана.
“Мы не идем на то, что какой-то конкретный солдат нажал на кнопку. Нам этого недостаточно. Не про солдата идет разговор, а обо всей команде, кто позволил сбить. Чья это ошибка на самом высоком уровне… Ради жизней, ради памяти иранских граждан иранское правительство должно провести это расследования и привлечь к ответственности виновных”, – заявил он.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.