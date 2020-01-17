Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Таким образом он прокомментировал официальные заявлениям о “непреднамеренности ракетной атаки” на украинский лайнер.

“Что касается “непреднамеренности”, использования этого термина. Мы не исключаем ни одной из существующих версий. Теперь, с признанием иранской стороной вины, все версии сужаются в одну, главную. Но не единожды были случаи, когда заявление, которое было сделано публично, потом не было поддержано. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне, документом”, – подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что для этого был проведен телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Ирана Хасаном Рухани.

“Мы требуем специального представителя. Мы будем все равно поднимать это в Совете безопасности ООН и фиксировать обязательства. Пройдем всю дорогу до конца, включая признание вины, компенсации людям и так далее”, – заверил глава МИД.

Пристайко уточнил, что Украина должна вести разговор о признании ответственности политической верхушки Ирана.

“Мы не идем на то, что какой-то конкретный солдат нажал на кнопку. Нам этого недостаточно. Не про солдата идет разговор, а обо всей команде, кто позволил сбить. Чья это ошибка на самом высоком уровне… Ради жизней, ради памяти иранских граждан иранское правительство должно провести это расследования и привлечь к ответственности виновных”, – заявил он.