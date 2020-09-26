В командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины опровергли информацию о том, что разбившийся самолет в Харьковской области, ремонтировали в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что самолет АН-26 (заводской № 56-08, бортовой №76), который потерпел катастрофу в Харьковской области, в этом году получил продление срока эксплуатации предприятием-изготовителем на два года.

“Чтобы избежать искажения информации и манипуляций сообщаем, что Планом содержания и развития Вооруженных Сил Украины на 2020 год и Планом ремонта вооружения, военной техники и имущества Вооруженных Сил Украины выполнение капитального ремонта самолета АН-26 №56-08 (бортовой №76) не предусматривалось”, – говорится в сообщении.

Поэтому информация касательно самолета АН-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевом на Харьковщине, что он якобы не был готов к выполнению полетов и планировался в ближайшее время к ремонту не соответствует действительности.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году между командованием Воздушных Сил и ГП “Антонов” действительно был заключен договор о продлении сроков службы девяти самолетов АН-24, АН-26, АН-30 Воздушных Сил, в том числе АН-26Ш (б/н 76).

Следует отметить, что ранее СМИ сообщили, что на площадке государственных закупок ProZorro в июле этого года была обнародована информация о заключении договора на ремонт самолетов, одним из которых был АН-26, потерпевший катастрофу в Харьковской области.

СМИ отмечали, что не известно, в полной ли мере были выполнены все условия соглашения и был ли уже завершен ремонт именно этого самолета, ведь в соответствии с условиями тендера ремонт должен быть завершен до 1 октября.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.