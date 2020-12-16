Парламентский комитет по вопросам образования не поддержал назначение вр.и.о. Министра образования Сергея Шкарлета на пост постоянного главы ведомства.

Об этом сообщила секретарь комитета, депутат от “Голоса” Наталья Пипа.

Комитет не поддержал назначение Шкарлета, но предложил вынести этот вопрос в зал 17 декабря.

“Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность Министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале”, — сообщила нардеп.

Как сообщалось ранее, вечером 15 декабря “слуги” должны были заслушать 5 возможных членов правительства. Однако заслушали только 4 кандидатов, из которых только 1 не вызывал оживленных дискуссий. Одним из кандидатов был Шкарлет, назначение которого ранее было провалено в зале.

В июне, когда решался вопрос назначения Шкарлета, комитет также не рекоменлрвал парламенту назначать его. Тогда было принято решение назначить его на должность временного главы МОН.