Об этом сообщила секретарь комитета, депутат от “Голоса” Наталья Пипа.
Комитет не поддержал назначение Шкарлета, но предложил вынести этот вопрос в зал 17 декабря.
“Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность Министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале”, — сообщила нардеп.
Как сообщалось ранее, вечером 15 декабря “слуги” должны были заслушать 5 возможных членов правительства. Однако заслушали только 4 кандидатов, из которых только 1 не вызывал оживленных дискуссий. Одним из кандидатов был Шкарлет, назначение которого ранее было провалено в зале.
В июне, когда решался вопрос назначения Шкарлета, комитет также не рекоменлрвал парламенту назначать его. Тогда было принято решение назначить его на должность временного главы МОН.
- Сообщалось, что Шкарлет имел связи с “Партией регионов” и был пойман на плагиате. Сам он и открещивается от связей с “регионалами” и опровергает обвинения в плагиате.
- Так или иначе, летом его назначения спровоцировало волну протестов.