Количество летальных случаев в мире от китайского атипичного коронавируса превысило 3000.

#Буквы собрали актуальную информацию на данный момент.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего за время распространения болезни подтвердили 89 198 заражений.

Из них на территории материкового Китая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 026.

При этом количество умерших от коронавируса превысило 3000 людей, 2912 из них в Китае.

В то же время 44 571 человек вылечился от китайского коронавируса.

Распространение коронавируса

После материкового Китая самое большое количество случаев коронавируса на данный момент зафиксировано в Южной Корее, где заболело 4 335 людей.

Количество заболевших в Италии за сутки выросло на 50%, на данный момент в стране заболели 1 694 человека и умерли уже 34 человека. При этом количество заболевших коронавирусом в Иране достигло 978 случаев, из которых 54 человека умерли.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что проверка температуры при пересечении границы не препятствует распространению коронавируса.

В Азербайджане из-за мировой эпидемии китайского коронавируса были отменены школьные занятия.

Первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден в Португалии.

В Чехии приостановили авиаполеты из Южной Кореи и северных регионов Италии, которые считаются эпицентром коронавируса в Европейском Союзе.

Два новых случая идентифицировано в Индии. В целом в стране на данный момент подтверждено 5 случаев заболевания. Во многих аэропортах проводят температурный скрининг.

В США просят не скупать стерильные маски

Главный хирург США на своей странице в Twitter попросил граждан прекратить покупать стерильные маски.

Специалист подчеркнул, что ношение стерильных масок не спасет людей от заражения коронавирусом, однако массовая скупка масок может помешать превентивной деятельности врачей и карантинным мероприятиям по отношению к уже больным людям.

В целом, за прошедшие сутки в Соединенных Штатах было зафиксировано 89 случаев заражения китайским коронавирусом.

В Иране от коронавируса умер советник главы государства

В Исламской Республике Иран в понедельник от китайского коронавируса умел советник Верховного Лидера государства Али Хаменеи.

Уточняется, что члену Совета советников Мохаммаду Мирмохаммади был 71 год.

Новые случаи в России

В России подтвердили очередной случай заражения коронавирусом.

Как сообщили в российском министерстве здравоохранения, китайский коронавирус был подтвержден у гражданина России, который вернулся домой из Италии в конце февраля.

В данный момент граждане, которые контактировали с заболевшим, проходят тесты в Москве.

В общем в России подтверждено уже семь случаев заболевания китайским атипичным коронавирусом, включая трех людей, которые были эвакуированы с круизного лайнера Princess Diamond и двух граждан Китая.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.