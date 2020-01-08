Посольство Украины в Исламской Республике Иран удалило из своего заявления по поводу катастрофы самолета Boeing-737 абзац, в котором в качестве приоритетной версии указывались технические причины.

Об этом свидетельствует информация на сайте диппредставительства.

Так, изначально посольство обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.

“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – говорилось в первой версии сообщения.

Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде. В диппредставительстве теперь указывают, что причины катастрофы еще выясняются, а любые заявления по данному поводу являются неофициальными.

Новый абзац заменил предыдущий – о версиях трагедии.

“Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера”, – говорится теперь в заявлении посольства.

Стоит отметить, что самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ) проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.