Об этом свидетельствует информация на сайте диппредставительства.
Так, изначально посольство обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.
“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – говорилось в первой версии сообщения.
Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде. В диппредставительстве теперь указывают, что причины катастрофы еще выясняются, а любые заявления по данному поводу являются неофициальными.
Новый абзац заменил предыдущий – о версиях трагедии.
“Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера”, – говорится теперь в заявлении посольства.
Стоит отметить, что самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ) проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.
В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
Ранее в СМИ появилась информация, что самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- При Совете нацбезопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.