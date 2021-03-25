Covid-19 Украина

обновлено 25.03.2021 в 18:02

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Врач-инфекционист раскритиковал норму о масках на улицах: власть боится вводить локдаун

Введением ограничений вроде масок в парках власть пытается скрыть страх вводить жесткие меры карантина.

Четверг, 25 марта 2021, 18:16

Об этом рассказал в комментарии #Буквам бывший генеральный директор Центра общественного здоровья, врач-инфекционист Владимир Курпита.

“Лучший способ предупреждения – жесткие ограничения с запретом красных зонах вообще выходить на улицу. Но поскольку правительство не имеет политической воли, то пытается хоть как-то повлиять на ситуацию и внедряет норму о масках на улицах. Она может быть удобной, поскольку вирус мутирует и мы точно не знаем, как он может передаваться на улице, особенно в толпе. Исследований об этом я не встречал, поскольку весь мир демонстрирует другую тактику, объявляет жесткие меры карантина, и это более правильно”, – говорит он.

По словам Курпиты, в толпе инфицироваться можно, однако ни один вирус или бактерия не висят в воздухе – всегда рядом должен быть кто-то, кто их выделяет. В солнечную, ветряную или влажную погоду капельки с вирусами, которые выдыхает человек, очень быстро рассеиваются.

“Логика и есть, и нет. Потому что человеческое поведение таково: если мы идем по улице без маски, а потом заходим в толпу, то как быстро мы эту маску оденем? Внедрение таких норм побуждать часть людей не выходить на улицу, потому что они не будут хотеть носить маску”, – говорит специалист.

Он отмечает, что Правительство должно было объяснить свои действия так у нас ограничения не столь жесткие, как в Италии или Германии, то мы предлагаем такой выход, если это не поможет, то придется ввести более серьезные меры.

  • С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
  • 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
  • Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
  • Со вторника, 23 марта, в Киеве начала официально действовать “красная” зона карантина.
  • Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.
Теги: Уряд, карантин, Коронавирус, Уряд

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