Врач-инфекционист раскритиковал норму о масках на улицах: власть боится вводить локдаун

Об этом рассказал в комментарии #Буквам бывший генеральный директор Центра общественного здоровья, врач-инфекционист Владимир Курпита.

“Лучший способ предупреждения – жесткие ограничения с запретом красных зонах вообще выходить на улицу. Но поскольку правительство не имеет политической воли, то пытается хоть как-то повлиять на ситуацию и внедряет норму о масках на улицах. Она может быть удобной, поскольку вирус мутирует и мы точно не знаем, как он может передаваться на улице, особенно в толпе. Исследований об этом я не встречал, поскольку весь мир демонстрирует другую тактику, объявляет жесткие меры карантина, и это более правильно”, – говорит он.

По словам Курпиты, в толпе инфицироваться можно, однако ни один вирус или бактерия не висят в воздухе – всегда рядом должен быть кто-то, кто их выделяет. В солнечную, ветряную или влажную погоду капельки с вирусами, которые выдыхает человек, очень быстро рассеиваются.

“Логика и есть, и нет. Потому что человеческое поведение таково: если мы идем по улице без маски, а потом заходим в толпу, то как быстро мы эту маску оденем? Внедрение таких норм побуждать часть людей не выходить на улицу, потому что они не будут хотеть носить маску”, – говорит специалист.

Он отмечает, что Правительство должно было объяснить свои действия так у нас ограничения не столь жесткие, как в Италии или Германии, то мы предлагаем такой выход, если это не поможет, то придется ввести более серьезные меры.