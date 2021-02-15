Депутат Киевсовета от партии "Голос" Александр Линчевский зарегистрировал проект решения о запрете использования российских денег в городских проектах, например, в проекте мемориала "Бабий Яр" скандального российского режиссера Ильи Хржановского.

Об этом Линчевский сообщил в комментарии #Буквам.

“Во-первых, в стране война, пока одни физически защищают страну и рискуют погибнуть, другие ведут бизнес, переговоры и пожимают руки представителям страны-агрессора. Это аморально и недопустимо, это вредит армии и обществу”, – заявил Линчевский.

По его словам, надо помнить, что каждый, кто платит налоги в России, финансирует российское правительство и армию.

“Мы как город не можем, пусть даже косвенно, способствовать финансированию российской армии. Киев не может себе позволить такие соглашения, так или иначе российские инвесторы будут иметь здесь прибыль, заплатят налоги в России и эти деньги вернутся к нам пулями”, – пояснил депутат Киевсовета.

“В-третьих, хоть у меня нет цифр, но есть ощущение, что такая выборочная дискриминация страны-агрессора в длительной перспективе будет способствовать укреплению связей с западными инвесторами, улучшению городской экономики. Если мы научимся обходиться без инвестиций страны-агрессора, это пойдет на пользу всем “, – подчеркнул Линчевский.

Он также предоставил #Буквам проект решения о запрете.