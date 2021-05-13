Медведчук заявив, що Козак перебуває на лікуванні, але не в РФ

Один з лідерів “Опозиційної платформи - За життя” та кум Путіна Віктор Медведчук зізнався, що його соратник Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, перебуває за кордоном, але не у Росії.

Про це він заявив після судового засідання, інформують #Букви з посиланням на трансляцію Радіо Свобода.

“Я знаю, де перебуває народний депутат Тарас Козак. Він перебуває на лікуванні у Білорусі”, – заявив Медведчук.

Він додав, що контактував з Козаком з момент оголошення їм про підозри, оскільки це його “друг”. Однак Медведчук відмовився коментувати те, чи планує Козак повернутися в Україну.

За його словами, реакція Козака на підозру була “обурливою”.

Нагадаємо, що на брифінгу щодо вручення підозри нардепам очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії.

Варто додати, що журналіст видання #Букви не зміг потрапити на засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку. Його не пропустила охорона політика, застосувавши фізичну силу.

Суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт.