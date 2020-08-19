Канцлер Германии Ангела Меркель пыталась поговорить с белорусским президентом Александром Лукашенко, но тот отказался.

Об этом Меркель заявила после саммита лидеров стран ЕС, трансляцию вело Der Spiegel.

“Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он не состоялся”, – сказала Меркель.

Канцлер добавила, что из-за этого не может выступить посредником в урегулировании ситуации в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.