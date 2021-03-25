Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отправила Николаевскую область в "красную" зону. С 27 марта в регионе должны усилить карантин.

Об этом сообщил министр правительства Олег Немчинов.

По данным Министерства здравоохранения, в Николаевской области высокий показатель госпитализаций по подозрению или подтвержденным COVID-19. По норме менее 60 госпитализаций на 100 000 населения в области 103-106 госпитализаций на 100 000.

По состоянию на 25 марта в больницах области находятся 1710 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.

Ранее Министерство охраны здоровья (МОЗ) внесло Николаевскую и Черкасскую области в “красной” зоны эпидемиологической опасности.

Ранее по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в “красной” зоны уже попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области и Киев.

Как известно, “красная” зона будет вводиться на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

“Желтый” уровень эпидемической опасности меняется на “оранжевый” при наличии в регионе хотя бы одного из этих признаков.