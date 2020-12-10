В четверг, 10 декабря, фармацевтическая компания Moderna впервые ввела дозу своей вакцины от коронавируса добровольцу из категории подростков.

Об этом сообщает CNBC.

Исследование проводится специалистами Moderna совместно с Управлением по совершенствованию биомедицинских исследований (BARDA).

“Наша цель заключается в создании данных весной 2021 года, которые подтвердят безопасность использования мРНК-1273 у подростков до начала нового учебного года”, – заявил главный исполнительный директор Стефан Бансель.

Напомним, что компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.