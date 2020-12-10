Об этом сообщает CNBC.
Исследование проводится специалистами Moderna совместно с Управлением по совершенствованию биомедицинских исследований (BARDA).
“Наша цель заключается в создании данных весной 2021 года, которые подтвердят безопасность использования мРНК-1273 у подростков до начала нового учебного года”, – заявил главный исполнительный директор Стефан Бансель.
Напомним, что компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
- Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно не много. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.