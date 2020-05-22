Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что с 1 июня, на третьем этапе выхода из карантина, будет разрешено открыть бассейны.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

Министр пояснил, что открытие бассейнов – общая рекомендация, соответствующая третьему этапу выхода из карантина.

“Начиная с 1 июня, третьего этапа выхода из карантина, будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами”, – пояснил Степанов.

На видео с 9:15

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

Первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведения религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями .

На втором этапе, который начнется 25 мая правительство позволит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена ​​работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.

В рамках четвертого этапа смягчение карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.

Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.