Мужчина, который в воскресенье въехал в толпу демонстрантов Black Lives Matters возле Ричмонда, штат Вирджиния, заявил, что является лидером группировки Ку-клукс-клана.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на заявление прокуроров.

По данным стороны обвинения, мужчина целенаправленно ехал в сторону толпы и при этом специально “газовал”. В итоге пострадал один участник акции, однако его травмы не оказались серьезными.

Теперь инцидент расследуется, как преступление на почве ненависти.

За рулем авто находился 36-летний Гарри Роджерс.

“Обвиняемый, по его собственному признанию и беглому просмотру социальных сетей, является лидером Ку-клукс-клана и пропагандистом идеологии Конфедерации. Мы расследуем, уместны ли обвинения в преступлениях на почве ненависти”, – сказал Шеннон Л. Тейлор, прокурор в округе Хенрико.

Адвокат Роджерса пока воздерживается от комментариев.

Ку-клукс-клан – неформальная группировка в Соединенных Штатах, которая выступает за превосходство белой расы.

В штате Вирджинии часто возникают конфликты из-за символики и идеологию “конфедератов”. В этом штате остался памятник генералу Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли, который теперь планируют демонтировать.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 маяв США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.

Уже 1 июняпротесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру.