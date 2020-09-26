Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)”, – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.