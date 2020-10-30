НАПК возобновило доступ к декларациям чиновников

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
В НАПК сообщили, что восстановили доступ к декларациям благодаря решению Президента и Правительства.
Реестр доступен по ссылке.
Решение Кабмина также позволит НАПК проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей органов власти и местного самоуправления.
“Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины”, – прокомментировал председатель НАПК Александр Новиков.
Как сообщалось, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований “,” О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.
Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
- Во исполнение решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 28 октября в 19:00 закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
- В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
- В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Перед заседанием он обратился к правоохранителям.
- После заседания Кабинет министров Украины во исполнение решения СНБО обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.
- На заседании СНБО Зеленский дал поручение безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добродетели судопроизводства в Конституционном Суде.