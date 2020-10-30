НАПК возобновило доступ к декларациям чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций после соответствующего распоряжения Кабинета министров.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

В НАПК сообщили, что восстановили доступ к декларациям благодаря решению Президента и Правительства.

Реестр доступен по ссылке.

Решение Кабмина также позволит НАПК проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей органов власти и местного самоуправления.

“Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины”, – прокомментировал председатель НАПК Александр Новиков.