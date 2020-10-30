Covid-19 Украина

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НАПК возобновило доступ к декларациям чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций после соответствующего распоряжения Кабинета министров.

Пятница, 30 октября 2020, 00:05

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

В НАПК сообщили, что восстановили доступ к декларациям благодаря решению Президента и Правительства.

Реестр доступен по ссылке.

Решение Кабмина также позволит НАПК проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей органов власти и местного самоуправления.

“Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины”, – прокомментировал председатель НАПК Александр Новиков.

Как сообщалось, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований “,” О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.

Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Теги: рішення КСУ, декларация, НАПК, рішення КСУ

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