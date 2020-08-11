Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение после своего отъезда из страны в Литву.

Видео под названием “Я уехала к детям” опубликовано на YouTube-канале “Страна для жизни”.

Тихановская отметила, что отъезд из страны был “очень тяжелым решением”. При этом она заверила, что приняла его “абсолютно самостоятельно”.

“Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Тихановской, – ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять”, – подчеркнула она.

Тихановская допускает, что многие ее осудят, но при этом намекнула, что оказалась перед очень сложным выбором.

“Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я”, — отметила она.

“Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни”, – подытожила Тихановская.

Как известно, Светлана Тихановская уехала из страны и сейчас находится в Литве.

Как рассказала интернет-порталу TUT.BY ее доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

“У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы”, – подчеркнула Ковалькова.

Она призвала все демократические силы и сторонников перемен к объединению, а также пообещала, что 11 августа в штабе Тихановской будут проведены экстренные консультации и согласованы совместные действия.