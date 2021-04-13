Відповідне листування зафіксував фотокореспондент #Букв.

Нардеп Євген Шевченко в офіційному чаті “слуг народу” опублікував лист, який надіслав голові правління ПРАТ “Прикарпаттяобленерго” О.О.Бубну.

“… до мене як народного депутата України 13.04ю2021 року надійшов Ваш лист-привітання з днем народження Шевченка Олександра Леонідовича. Розумію ваше стійке бажання бачити Шевченка О.Л. народним депутатом України, але змушений довести до вашого відома наступне: 28 березня у 87-му виборчому окрузі в Івано-Франківській області відбулися проміжні вибори у Верховну Раду. Відповідно до повідомлення ЦВК про результати виборів, переміг кандидат від партії “Слуга народу” Вірастюк Василь Ярославович. А тому Шевченко Олександр Леонідович, як один із кандидатів, не набув статусу народного депутата України та не працює у Верховній Раді, як наслідок не має офіційної депутатської пошти та не може отримувати листи”, – написав Євген Шевченко.

Він наголосив, що обрання Олександра Шевченка народним депутатом України може призвести до плутанини, “яка вже відбувається сьогодні”.

“Саме тому рекомендую вам повторно привітати Шевченка О.Л. з днем народження, вказавши актуальну адресу. Додатково повідомляю, що мій день народження 4 травня”, – зазначив Євген Шевченко.