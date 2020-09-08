В Новосибирске (Россия) на штаб российского оппозиционера Алексея Навального и оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" напали неизвестные в масках.

Об этом сообщается в ролике на странице коалиции в Twitter.

В результате инцидента двое сотрудников штаба находятся в “скорой”, одного из них увезли в больницу.

Глава коалиции и штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко сообщил, что на штаб напали два человека: один держал дверь, а второй разбил в офисе бутылку с едкой жидкостью. В полиции ему рассказали, что в бутылке было химическое токсичное средство для обработки животных.

Сейчас нв штабе работают сотрудники правоохранительных органов, они исследуют место происшествия.

Отравить исподтишка — ставшая уже классической схема борьбы с политическими оппонентами. Сегодня на наш штаб напали. Мы не боимся и не сдадимся: https://t.co/ZlKVbIVA4q. pic.twitter.com/C5jGw0kiSO — Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) September 8, 2020