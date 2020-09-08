Об этом сообщается в ролике на странице коалиции в Twitter.
В результате инцидента двое сотрудников штаба находятся в “скорой”, одного из них увезли в больницу.
Глава коалиции и штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко сообщил, что на штаб напали два человека: один держал дверь, а второй разбил в офисе бутылку с едкой жидкостью. В полиции ему рассказали, что в бутылке было химическое токсичное средство для обработки животных.
Сейчас нв штабе работают сотрудники правоохранительных органов, они исследуют место происшествия.
Отравить исподтишка — ставшая уже классической схема борьбы с политическими оппонентами. Сегодня на наш штаб напали.
Мы не боимся и не сдадимся: https://t.co/ZlKVbIVA4q. pic.twitter.com/C5jGw0kiSO
— Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) September 8, 2020
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
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- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.