Об этом сообщается в ролике на странице коалиции в Twitter.

В результате инцидента двое сотрудников штаба находятся в “скорой”, одного из них увезли в больницу.

Глава коалиции и штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко сообщил, что на штаб напали два человека: один держал дверь, а второй разбил в офисе бутылку с едкой жидкостью. В полиции ему рассказали, что в бутылке было химическое токсичное средство для обработки животных.

Сейчас нв штабе работают сотрудники правоохранительных органов, они исследуют место происшествия.

  • 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
  • 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
  • 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
  • В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
  • Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
  • 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.