Число заразившихся коронавирусом из Китая уже превысило количество инфицированных в 2002 – 2003 гг коронавирусом ТОРС (тяжелым острым респираторным синдромом), который называли "пурпурная смерть".

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

В то время ТОРС также называли SARS, “пурпурная смерть” или “антипичная пневмония”. Первый случай заболевания медики зафиксировали в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун. Возбудителем болезни был коронавирус SARS (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, SARS-CoV). В процессе размножения он разрушал клетки легочных альвеол. Из-за того, что власти Китая изначально скрывали информацию о распространении вируса, за 2 месяца он достиг Гонконга и Вьетнама, а в феврале 2003 года фиксировался не только в других странах, но и на других континентах.

В результате распространения коронавируса погибли 813 человек. Всего было зафиксировано 8 тысяч 437 случаев инфикации.

На данный момент медики Китая констатируют, что число подтвержденных случаев инфикации новым коронавирусом nCoV-2019 уже превысило число случаев инфикации коронавирусом SARS. При этом, экономический ущерб от последствий распространения коронавируса может быть гораздо более серьезным, в сравнении с последствиями “пурпурной смерти”.

Если в случае с “антипичной пневмонией” вирус распространился в другие страны и на другие континенты через 5 месяцев, то в случае с коронавирусом nCoV-2019 это произошло в течении двух недель. Аналогичная ситуация с количеством инфицированных. Во время эпидемии 2002 – 2003 гг. 5 тысяч инфицированных “атипичной пневмонией” на территории Китая фиксировалось спустя полгода, а сейчас – в течение трех недель.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, число случаев заболевания на материковом Китае во вторник, 28 января, составило 5 974. При этом, дне ранее, 27 января, фиксировалось 4515 случаев.

В целом, смертность от “атипичной пневмонии” составила около 7 %, тогла как смертность от нынешнего коронавируса составляет 2 – 3 %.

“Есть причины для беспокойства по поводу этой вспышки коронавируса в сравнении с SARS, потому что, прежде всего, транспортное и экономическое сообщение сейчас намного больше, в сравнении с эпидемией SARS”, – сказал Томми Ву, старший экономист Oxford Economics.

Аналитики японской холдинговой компании Nomura Holdings считают, что от нынешнего коронавируса негативные экономические последствия могу быть гораздо серьезнее. Они пояснили, что в результате вспышки “атипичной пневмонии” рост реального ВВП Китая с первого квартала 2003 года снизился на 2 процентных пункта.

“Исходя из наших предположений, реальный рост ВВП в первом квартале 2020 года может существенно снизиться с темпов 6,0%, достигнутых в четвертом квартале 2019 года, в масштабе, возможно, превышающем 2 процентных пункта, зарегистрированных во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году”, – пояснили аналитики.

Вместе с тем, они считают, что “коронавирус может оказаться лишь временным шоком (как со стороны спроса, так и со стороны предложения) и не обязательно может оказать длительное воздействие”.

Согласно оценке лондонского консалтингового центра экономических исследований Capital Economics, SARS снизил рост экономики Китая на три процентных пункта в наиболее пострадавшем квартале. В целом, во время этой вспышки рост замедлился с 8% в годовом исчислении до 5%.

“Имеющиеся на данный момент очень ограниченные данные позволяют предположить, что нынешнее воздействие пока не столь серьезное, но в конечном итоге оно может быть аналогичным. Но теперь очевидно, что вспышка окажет значительное влияние на ВВП Китая в этом квартале”, – заявили в компании.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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