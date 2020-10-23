Тот факт, что Офис генерального прокурора мог исключить из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении одному из нападавших на Сергея Стерненко, не означает отрицания самого факта нападения и того, что активист оборонялся.

Соответствующие разъяснения дал в комментарии #Буквам адвокат Маси Найем, который защищает Стерненко.

Так, сегодня юрист Андрей Портнов (экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича) написал в своем Telegram, что Офис генпрокурора исключил из ЕДРР информацию о подозрении одному из нападавших на Стерненко – Ивану Кузнецову, который в ходе нападения погиб. Портнов заявил, что теперь “нет юридических сомнений” в том, что “это было умышленное убийство”.

Как объяснил #Буквам адвокат Маси Найем, исключение из ЕРДР информации о подозрении абсолютно не означает признания умышленного убийства.

Более того, факт нападения подтверждается подозрением второму нападавшему – Александру Исайкулу.

Найем подчеркнул, что защита Стерненко и сама считает сообщение о подозрении умершему человеку ошибочным.

“Факт первый: мы считаем, что действительно подозрение, которое было сообщено умершему человеку, одному из нападавших на Сергея, оно действительно ошибочно. Потому что человек умер. Нельзя сообщать о подозрении умершему человеку. Это ошибка. Второй факт: они действительно обжаловали эту ошибку. Третий факт, который я не могу проверить, но он может иметь место, это то, что говорит Портнов, что действительно теперь в Единый реестр досудебных расследований внесена запись, что обжаловано это подозрение. Это может быть фактом”, – отметил адвокат. “Как это трактовать? Для этого нужно принять к сведению четвертый факт: что Исайкулу, который жив, сбежал из Украины, не приходит на суды, выдвинутое этому человеку подозрение действительно, оно не было отменено. И этим подозрением установлено, что действительно группа лиц вместе с Исайкулом и Кузнецовым, который умер, совершила нападение на Сергея. Таким образом, мы можем трактовать теперь эту новость как таковую, что ошибочно сообщенное умершему человеку подозрение было обжаловано, но это никоим образом не говорит о том, что Офис генпрокурора факт нападения на Сергея не рассматривает как само нападение“, – заявил Найем.

Он добавил, что Стерненко во время нападения на него реализовал свое право на самозащиту.

“Почему это важно? Потому что Сергей реализовал свое право на самозащиту”, – подчеркнул адвокат.

Найем уточнил, что это прописано в пункте 5 статьи 36 Уголовного кодекса Украины (“Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему”).

Сам Сергей Стерненко также отреагировал на сообщение Портнова на своей странице в Facebook.

“Отмена подозрения погибшему в результате нападения на меня Кузнецову не означает, что нападения не было, поскольку: подозреваемым в нападении является также и его сообщник Исайкул, который сейчас скрывается в РФ. В материалах производств достаточно доказательств, что нападение было, и оно было заказным. “Титушкам” платили по $1000 за нападение на меня. В суде прокурор сам признает, что на меня было совершено нападение”, – отметил активист.

В свою очередь адвокат объединения “OK Legal” Николай Ореховский проинформировал в Facebook, что сегодня в суде по делу Стерненко было подано “важное доказательство – заключение главного государственного судебно-медицинского экспертного учреждения”.

“Представленный нами документ определяет, что экспертиза, на которой основывается обвинение против Сергея, “не может считаться научно обоснованным и подтвержденным фактическими данными”, – написал адвокат.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.