Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook.

“В пятницу, 17 января 2020 года, Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, – сказано в сообщении.

При этом также отмечается, что в обращении затронут вопрос активизации международного сотрудничества при расследовании авиакатастрофы украинского самолета.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.