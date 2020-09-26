Список опубликован на сайте университета.

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

В катастрофе самолета АН-26 погибли:

• майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.

• капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.

• капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.

• старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.

• старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.

• прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.

• прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.

• младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.

• солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12. 2000 г.р.

• солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.

• солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.

• солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.

• солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.

• солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.

• солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.

• сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.

• солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.

• солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.

• старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.

• солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.

• солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.

• солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.

• солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.

• солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.

• старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.

• солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.