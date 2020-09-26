Список опубликован на сайте университета.
Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.
Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.
В катастрофе самолета АН-26 погибли:
• майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.
• капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.
• капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.
• старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.
• старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.
• прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.
• прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.
• младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.
• солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12. 2000 г.р.
• солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.
• солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.
• солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.
• солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.
• солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.
• солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.
• сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.
• солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.
• солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.
• старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.
• солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.
• солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.
• солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.
• солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.
• солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.
• старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.
• солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
- Семьи погибших в катастрофе АН-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
- Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.