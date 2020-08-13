После недавних разрушительных взрывов в порту Бейрута (Ливан) в посольство Украины обратились 56 украинцев, которые пострадали или чье жилье было повреждено.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“В посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины о получении материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительными телесными повреждениями”, – отметил Кулеба.

Он заверил, что посольство по мере возможности будет помогать всем пострадавшим украинцам.

“Посольство уже выплатило одноразовую материальную помощь 16 гражданам Украины. Мы никого не оставим в беде”, – сообщил глава МЗС.

Кулеба также подтвердил факт гибели одного гражданина Украины при взрывах в Бейруте.

Как ранее сообщал посол Украины в Ливанской Республике Игорь Осташ, погиб 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.

Отмечалось, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.

(На видео – с 6:50)