Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“В посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины о получении материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительными телесными повреждениями”, – отметил Кулеба.
Он заверил, что посольство по мере возможности будет помогать всем пострадавшим украинцам.
“Посольство уже выплатило одноразовую материальную помощь 16 гражданам Украины. Мы никого не оставим в беде”, – сообщил глава МЗС.
Кулеба также подтвердил факт гибели одного гражданина Украины при взрывах в Бейруте.
Как ранее сообщал посол Украины в Ливанской Республике Игорь Осташ, погиб 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.
Отмечалось, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.
(На видео – с 6:50)
- 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.
- 8 августа в Бейруте участники антиправительственных протестов штурмовали здания четырех министерств. В ходе столкновений с силовиками пострадали более 200 человек. После акций протеста правительство Ливана решило уйти в отставку в полном составе.