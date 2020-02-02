Центральный банк Китая планирует инвестировать в экономику 173 миллиарда долларов (1,2 трлн. юаней), чтобы преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

В Центробанке КНР считают, что такой шаг поможет обеспечить стабильность валютного рынка

“Китай планирует инвестировать в свою экономику 1,2 трлн юаней (173 млрд долларов США), чтобы защитить ее от воздействия последствий вспышки коронавируса”, – сказано в сообщении.

Средства поступят в понедельник, когда откроются фондовые рынки Китая.

По мнению китайских финансовых регуляторов, влияние вспышки коронавируса на китайскую экономику будет довольно краткосрочным.

К примеру, от коронавируса пострадал туристический сектор, ведь путешествия были прекращены на некоторое время. Многие заводы приостановили производство, а компании проинструктировали сотрудников работать из дома.

Foxconn, Toyota, Starbucks, McDonald’s и Volkswagen – это лишь некоторые из корпоративных гигантов, которые приостановили свою деятельность или закрыли торговые точки по всему Китаю из-за распространения вируса.

Экономист Джордж Магнус, сотрудник Китайского центра Оксфордского университета, пояснил, что размер вливания Центрального банка отражает «озабоченность политиков состоянием экономики».

“Последствия коронавируса для экономики являются последним в серии неудач в экономике за последний год, в том числе несколько банкротств банков, вызвавших опасения по поводу заражения, заставляя центральный банк становиться все более щедрым с предоставлением ликвидности рынкам”, – сказал он.

Также в Китае используют другие экономические инструменты в свете борьбу с коронавирусом. К примеру, власти также снизили тарифы на товары, импортируемые для использования в борьбе с вирусами, в том числе из США.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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