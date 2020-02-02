Об этом сообщает BBC.
В Центробанке КНР считают, что такой шаг поможет обеспечить стабильность валютного рынка
“Китай планирует инвестировать в свою экономику 1,2 трлн юаней (173 млрд долларов США), чтобы защитить ее от воздействия последствий вспышки коронавируса”, – сказано в сообщении.
Средства поступят в понедельник, когда откроются фондовые рынки Китая.
По мнению китайских финансовых регуляторов, влияние вспышки коронавируса на китайскую экономику будет довольно краткосрочным.
К примеру, от коронавируса пострадал туристический сектор, ведь путешествия были прекращены на некоторое время. Многие заводы приостановили производство, а компании проинструктировали сотрудников работать из дома.
Foxconn, Toyota, Starbucks, McDonald’s и Volkswagen – это лишь некоторые из корпоративных гигантов, которые приостановили свою деятельность или закрыли торговые точки по всему Китаю из-за распространения вируса.
Экономист Джордж Магнус, сотрудник Китайского центра Оксфордского университета, пояснил, что размер вливания Центрального банка отражает «озабоченность политиков состоянием экономики».
“Последствия коронавируса для экономики являются последним в серии неудач в экономике за последний год, в том числе несколько банкротств банков, вызвавших опасения по поводу заражения, заставляя центральный банк становиться все более щедрым с предоставлением ликвидности рынкам”, – сказал он.
Также в Китае используют другие экономические инструменты в свете борьбу с коронавирусом. К примеру, власти также снизили тарифы на товары, импортируемые для использования в борьбе с вирусами, в том числе из США.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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