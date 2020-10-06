Такое решение было принято на фоне новостей о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, сообщает Reuters.
Дебаты запланированы на 7 октября, то есть на завтра. Они состоятся в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Учитывая, что как Харрис, так и Пенс, имеют негативные результаты тестов на коронавирус – они могут представлять на дебатах Байдена и Трампа, соответственно.
“Если сенатор Харрис хочет окружить себя крепостью, действуйте”, сказала по этому поводу пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.
В штабе Байдена от комментариев отказалась.
Позже пресс-секретарь Харрис Сабрина Сингх написала:
“Миллер смеется над нашим желанием установить перегородку из плексигласа на дебатах, хотя ее босс (Пенс) возглавляет группу по борьбе с коронавирусом и должен отстаивать то же самое”.
Отметим, что Миллер переболела COVID-19 еще весной.
Также в комиссии по президентским дебатам сообщили, что два кандидата будут сидеть на расстоянии более 12 футов (3,7 м) друг от друга. На дебатах будет ограниченное количество гостей, и все они пройдут тестирование. Все присутствующие обязаны надеть маски.
К слову, во время первых президентских дебатов между Трампом и Байденом, никто из членов семьи президента США не надели маски, сидя в зале.
По предварительным данным, президент Трамп собирается лично присутствовать на третьих дебатах, запланированных на 15 октября. Они состоятся в Майами.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
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- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.