Об этом он написал в Facebook.

“Выражаю сердечные соболезнования родителям, которые моментально потеряли своих детей, родным и близким, студентам-сокурсникам и преподавателям. Пусть Господь поддержит вас и даст твердости духа пережить боль утраты…. Пусть Бог примет их в Своих небесных обителях”, – написал предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что в прошлом году встречался и общался с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба “о евангельской любви”.

“Вечная память и вечный покой погибшим военным летчикам и курсантам!”, – резюмировал Епифаний.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.