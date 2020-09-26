Об этом он написал в Facebook.
“Выражаю сердечные соболезнования родителям, которые моментально потеряли своих детей, родным и близким, студентам-сокурсникам и преподавателям. Пусть Господь поддержит вас и даст твердости духа пережить боль утраты…. Пусть Бог примет их в Своих небесных обителях”, – написал предстоятель ПЦУ.
Он отметил, что в прошлом году встречался и общался с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба “о евангельской любви”.
“Вечная память и вечный покой погибшим военным летчикам и курсантам!”, – резюмировал Епифаний.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Число погибших в авиакатастрофе военного самолета вблизи Чугуева Харьковской области возросло до 26 человек.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.