Об этом шла речь на его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

“Я думаю, что единственным мирным решением кризиса в Беларуси является повторное проведение выборов в условиях сильного присутствия международных наблюдателей”, — сказал Янша.

Помпео согласился с этой позицией словенского премьер-министра.

“И ЕС, и США разделяют одинаковую обеспокоенность из-за того, что произошл и происходит в Беларуси. И я очень надеюсь, что мы сможем вместе работать в этом направлении, которое, я считаю, будет лучшим для людей в Беларуси”, — сказал он.

На видео с 23 минуты

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.

10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановська подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа Светлана Тихановська выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.