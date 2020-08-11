Видео, в частности, опубликовали ряд Telegram-каналов.
“Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких”, – заявила Тихановская на камеру.
Стоит отметить, что она зачитывала данное обращение с листа, не поднимая глаза в камеру.
В отличие от предыдущего видеообращения, в котором Тихановская объяснила свой отъезд из страны, данное видео не опубликовано на YouTube-канале ее мужа Сергея Тихановского “Страна для жизни”.
Когда было сделано обращение – до или после ее отъезда из Беларуси – непонятно.
Однако белорусские СМИ и Telegram-паблики предполагают, что Тихановскую могли заставить записать обращение с призывом к прекращению акций протеста.
“Государственные СМИ опубликовали видеообращение Тихановской, в котором она призвала не выходить на площади и не выступать против милиции. Она читает обращение с листка бумаги. Запись имела место, вероятно, во время ее длительного удерживания в Центральной избирательной комиссии вчера”, – отмечает издание “Наша Нива”.
А ресурс “Медиазона” обратил внимание, что последнее обращение Тихановской изначально появилось на анонимном Telegram-канале “Желтые Сливы”, который считается провластным. Данный ролик почти сразу же репостнуло государственное информационное агентство БЕЛТА, а через некоторое время — гостелеканал ОНТ.
- 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
- Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская уехала из страны и сейчас находится в Литве.