В Сети появилась видеозапись, на которой кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом "не выходить на площади".

Видео, в частности, опубликовали ряд Telegram-каналов.

“Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких”, – заявила Тихановская на камеру.

Стоит отметить, что она зачитывала данное обращение с листа, не поднимая глаза в камеру.

В отличие от предыдущего видеообращения, в котором Тихановская объяснила свой отъезд из страны, данное видео не опубликовано на YouTube-канале ее мужа Сергея Тихановского “Страна для жизни”.

Когда было сделано обращение – до или после ее отъезда из Беларуси – непонятно.

Однако белорусские СМИ и Telegram-паблики предполагают, что Тихановскую могли заставить записать обращение с призывом к прекращению акций протеста.

“Государственные СМИ опубликовали видеообращение Тихановской, в котором она призвала не выходить на площади и не выступать против милиции. Она читает обращение с листка бумаги. Запись имела место, вероятно, во время ее длительного удерживания в Центральной избирательной комиссии вчера”, – отмечает издание “Наша Нива”.

А ресурс “Медиазона” обратил внимание, что последнее обращение Тихановской изначально появилось на анонимном Telegram-канале “Желтые Сливы”, который считается провластным. Данный ролик почти сразу же репостнуло государственное информационное агентство БЕЛТА, а через некоторое время — гостелеканал ОНТ.