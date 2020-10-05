Об этом она сообщила в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 2 октября, стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании диагностировали COVID-19.

Начиная с четверга, 1 октября, МакЭнани ежедневно делала тест на COVID-19. В этот понедельник тест оказался положительным.

Она отметила, что пока у неет нет никаких симптомов болезни. Также МакЭнани заверила, что ни один сотрудник СМИ не находился с ней в тесном контакте в последнее время.

Пресс-секретарь планирует продолжить работу дистанционно.

“Я начну процесс карантина и продолжать удаленно работать от имени американского народа”, — написала она.

Напомним, соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его жена Джилл получили отрицательные результаты тестов на коронавирус COVID-19.

Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинского центр.

3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.

Дональд Трамп не передал власть вице-президенту США Майк Пенсу, хотя и находился в госпитале.