Об этом она сообщила в своем Twitter.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 2 октября, стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании диагностировали COVID-19.
Начиная с четверга, 1 октября, МакЭнани ежедневно делала тест на COVID-19. В этот понедельник тест оказался положительным.
Она отметила, что пока у неет нет никаких симптомов болезни. Также МакЭнани заверила, что ни один сотрудник СМИ не находился с ней в тесном контакте в последнее время.
Пресс-секретарь планирует продолжить работу дистанционно.
“Я начну процесс карантина и продолжать удаленно работать от имени американского народа”, — написала она.
Напомним, соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его жена Джилл получили отрицательные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинского центр.
3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.
Дональд Трамп не передал власть вице-президенту США Майк Пенсу, хотя и находился в госпитале.
- 3 октября стало известно, что бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который помогал Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября Трамп покинул больницу и проехал на машине перед поклонниками.