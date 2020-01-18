Президент МАУ призвал украинцев встретить погибших в авиакатастрофе акцией солидарности

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Завтра наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи видимо еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой… Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников. Наши ангелы заслуживают особое приветствие дома”, – говорится в сообщении.

В связи с этим Дыхне предлагает завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы они ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, потерянными в небе Ирана.

“Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной “стражи” на “прилете” экипажа PS 752. Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома…” – добавил он.

Напомним, что церемония почтения памяти погибших состоится 19 января в Терминале В международного аэропорта “Борисполь”.

Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00.