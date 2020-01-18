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Президент МАУ призвал украинцев встретить погибших в авиакатастрофе акцией солидарности

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне призвал украинцев приобщиться к чествованию памяти погибших в авиакатастрофе в Иране.

Суббота, 18 января 2020, 15:01

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Завтра наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи видимо еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой… Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников. Наши ангелы заслуживают особое приветствие дома”, – говорится в сообщении.

В связи с этим Дыхне предлагает завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы они ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, потерянными в небе Ирана.

“Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной “стражи” на “прилете” экипажа PS 752. Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома…” – добавил он.

Напомним, что церемония почтения памяти погибших состоится 19 января в Терминале В международного аэропорта “Борисполь”.

Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00.

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
  • Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
  • 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
  • Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.
Теги: акция, загиблі, сигнал, авиакатастрофа, Иран, МАУ

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